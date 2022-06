Sereni, gestire Ucraina per non pagare conseguenze su Med

ROMA - "Se non riusciremo a gestire le conseguenze del conflitto russo-ucraino sulla regione mediterranea, rischiamo di facilitare l'allontanamento di Paesi a noi vicini e di pagare le conseguenze dell'accresciuta instabilità economica geopolitica. Sarebbe un grave errore quello di affrontare la crisi dall'unico prisma del confronto con la Russia". Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri Marina Sereni in audizione alla commissione Esteri alla Camera dei Deputati per parlare del quadro geopolitico del Mediterraneo, evidenziando che "le conseguenze del conflitto ucraino si avvertono soprattutto nei Paesi del Nordafrica, Tunisia e Libia in particolare, ma cominciano a propagarsi anche oltre, ad esempio in Libano e in Iraq, per l'aumento dei prezzi dei beni alimentari".



"L'Italia è chiamata a compiere uno sforzo importante per mantenere alta l'attenzione sul Mediterraneo: a livello di Unione europea, promuovendo con il vicinato Sud un'area di sviluppo e prosperità; a livello Nato, continuando ad evidenziare la rilevanza, per la sicurezza collettiva, delle sfide proprie del Fianco Sud; e, più in generale, a livello multilaterale", ha affermato Sereni. "Ricordo, ad esempio, il Dialogo Mediterraneo che abbiamo organizzato e presieduto mercoledì scorso, proprio con l'obiettivo di far fronte alla grave crisi alimentare, che si sta ripercuotendo su molti Paesi del Mediterraneo e dell'Africa a seguito del conflitto russo-ucraino", ha sottolineato.



"Come ben sappiamo, Ucraina e Russia sono storicamente importanti fornitori di grano nella regione e l'aumento dei prezzi dell'energia, sebbene possa beneficiare alcuni, genera una spinta inflattiva che rallenta la ripresa post-pandemica", ha spiegato la viceministra. "La presenza della Russia in Libia e in Siria e la sua crescente penetrazione nel Sahel sono fattori di disturbo e di instabilità per l'intera area. Altri elementi di criticità sono dati, tra gli altri, dallo stallo del processo di pace israelo-palestinese e dalla grave crisi energetica ed economico-finanziaria in Libano, Paese cruciale per gli equilibri regionali", ha sottolineato Sereni.



"La stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo sono obiettivi prioritari per la politica estera italiana", ha ribadito la viceministra. "Il nostro approccio si è sempre basato su una profonda interconnessione fra i vari teatri del Mediterraneo, arrivando fino al Sahel. La nostra centralità, non solo geografica, nel Mediterraneo ci chiama sempre più ad essere architrave nel rapporto dell'Unione europea coi partner della regione, sia come tramite delle istanze europee, sia per stimolare l'Europa a fornire sicurezza nelle sue svariate dimensioni".



"Nel settembre 2020 - ha ricordato Sereni - abbiamo contributo a delineare la Nuova Agenda per il Mediterraneo dell'Unione europea. Al centro, vi è l'idea dei 'beni comuni mediterranei'. Mi riferisco in particolare a quelle risorse, materiali e immateriali, condivise dai Paesi e dalle comunità dell'area, il cui impiego può innescare un circolo virtuoso di investimenti e creazione di ricchezza", tra cui le fonti energetiche, la transizione verde, l'economia blu, gestione dei flussi migratori. "La strada è proprio quella di favorire una gestione congiunta dei 'beni comuni mediterranei' per lo sviluppo sostenibile dell'intera regione", ha evidenziato la viceministra. "L'Italia si è sempre fatta promotrice in ambito europeo di un approccio inclusivo, basato sulla promozione di un'agenda positiva che rovesci l'equazione tradizionale e presenti il Mediterraneo non soltanto come luogo di instabilità, minacce e frammentazioni, ma anche e soprattutto come spazio di straordinarie potenzialità di cooperazione, di opportunità da cogliere assieme".