Il principe saudita Bin Salman in Turchia il 22 giugno

ISTANBUL - Il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman (Mbs) si recherà in visita ufficiale in Turchia il 22 giugno. Lo ha detto ad Afp un funzionario turco che ha voluto rimanere nell'anonimato. Dopo avere quasi interrotto le relazioni a causa dell'uccisione del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi nel Consolato di Riad a Istanbul nel 2018, dall'anno scorso la Turchia ha deciso di normalizzare le relazioni diplomatiche e a fine aprile il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è recato in visita ufficiale nel regno dove ha incontrato anche Mbs.



Erdogan ha confermato che mercoledì prossimo Mbs sarà in visita ufficiale in Turchia. "Ci auguriamo che l'incontro possa avvenire al palazzo presidenziale di Ankara", ha detto Erdogan, come riporta Anadolu, parlando con i giornalisti dopo la preghiera del venerdì in una moschea di Istanbul. Durante la visita sarà discusso come portare avanti il processo di normalizzazione dei rapporti tra Ankara e Riad, ha fatto sapere il presidente turco.