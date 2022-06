Erdogan, la Grecia deruba e uccide i migranti

ISTANBUL - "Quasi ogni giorno le forze di sicurezza della Grecia perseguitano, derubano, picchiano e a volte addirittura uccidono migranti". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, durante un messaggio alla Conferenza Parlamentare Globale organizzata dal Parlamento di Ankara e dall'Unione interparlamentare.



"Accolgono poche migliaia di rifugiati e li utilizzano come materiale pubblicitario ma non si assumono le responsabilità per le crisi che causano", ha detto il presidente turco criticando la gestione dell'immigrazione da parte "dei Paesi più ricchi" e descrivendo, al contrario, l'accoglienza dei migranti offerta da Ankara come esemplare.



La Turchia è il Paese che ospita più migranti al mondo con circa 5 milioni di profughi di cui almeno 3 milioni e 700mila sono siriani. In base a un accordo del 2016, l'Unione europea stanzia fondi per aiutare Ankara nella gestione dei migranti in cambio di un impegno da parte delle forze turche a tenere le frontiere chiuse a coloro che tentano di entrare illegalmente in Europa.