Zaki: a Mansura diplomatici di Italia e altri Paesi

MANSURA - A Mansura stamattina si sono recati rappresentanti di Italia, Ue, Usa e Spagna per monitorare l'udienza del processo a Patrick Zaki. Lo ha constatato l'ANSA sul posto nella città egiziana sul delta del Nilo.



La presenza di diplomatici stranieri di diversi Paesi al processo a Patrick avviene costantemente su impulso dell'Ambasciata italiana. Al tribunale di Mansura c'è anche un legale dell'Ambasciata d'Italia. Anche l'udienza di oggi vede la presenza di due diplomatici italiani, come sempre avvenuto nelle cinque udienze precedenti. La presenza è inquadrata in un monitoraggio europeo di processi egiziani rilevanti per il rispetto dei diritti umani e civili.