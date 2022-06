Migranti, 18 Stati Ue adottano meccanismo di solidarietà

BRUXELLES - Diciotto Stati membri, tra cui l'Italia, e tre Stati associati, hanno adottato una dichiarazione sull'attuazione di un meccanismo temporaneo di solidarietà per rispondere alle difficoltà migratorie degli Stati membri di primo ingresso che si affacciano sul Mediterraneo. Lo annuncia la Presidenza francese del Consiglio Ue.



Il contributo di solidarietà assumerà la forma di ricollocamento (presa in carico in uno Stato membro di richiedenti asilo già registrati in un paese di primo ingresso).



E per i paesi che non accettano questa forma di solidarietà ci saranno altri contributi, finanziari o di personale per la gestione dei confini.