Bin Salman in Turchia, fidanzata Khashoggi: 'E' un assassino'

ISTANBUL - "La sua visita nel nostro Paese non cambia il fatto che sia responsabile di un omicidio". Lo ha affermato su Twitter la fidanzata turca del giornalista Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, a proposito della visita in Turchia del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan. "La legittimazione che ottiene con visite in vari Paesi ogni giorno non cambia il fatto che è un assassino", ha affermato Cengiz, aggiungendo che "nessun impegno diplomatico può legittimare l'ingiustizia".



In aprile, un tribunale di Istanbul aveva trasferito in Arabia Saudita il processo contro 26 cittadini sauditi per l'omicidio di Khashoggi, giornalista critico del regno, nel Consolato di Riad a Istanbul nel 2018. Poche settimane dopo, Erdogan si è recato in visita ufficiale in Arabia Saudita parlando dell'"inizio di una nuova era" e portando avanti il processo di normalizzazione dei rapporti tra Ankara e Riad che erano entrati in crisi dopo l'uccisione di Khashoggi.

Bin Salman (Mbs) si recherà oggi in visita ufficiale in Turchia per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo fa sapere Anadolu secondo cui Mbs sarà ricevuto al palazzo presidenziale nella capitale Ankara da Erdogan con una cerimonia alle 16:30 ora locale (le 15:30 in Italia), seguiranno colloqui tra i due leader e tra delegazioni saudite e funzionari turchi mentre non sono previste conferenze stampa.