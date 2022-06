Israele, Summit Negev importante per visita Biden in regione Riunione a Manama con Egitto, Bahrain, Emirati, Marocco e Usa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GIU - La riunione del Comitato direttivo del 'Summit del Negev' a Manama - a cui prendono parte rappresentanti dei ministeri degli esteri dei Paesi fondatori, Israele, Egitto, Emirati, Marocco Usa, Bahrain - "è di particolare importanza alla luce del viaggio del presidente Biden in Israele e in Medio Oriente. Lo ha detto il ministero degli esteri israeliano sottolineando anche "l'impegno Usa a voler estendere il Circolo della pace". Dopo aver ricordato la prima riunione del Summit dello scorso marzo a Sde Boker nel Negev, il ministero ha evidenziato che a Manama il Comitato direttivo discute "le vie operative per promuovere la cooperazione in modo che porti a risultati tangibili per la regione e i suoi popoli". (ANSAmed).