Kosovo: inviato Ue Lajcak a Pristina per rilanciare dialogo Obiettivo nuovo incontro al vertice fra Vucic e Kurti

(ANSAmed) - PRISTINA, 27 GIU - L'inviato speciale Ue per i Balcani occidentali Miroslav Lajcak è giunto oggi a Pristina per colloqui con la dirigenza kosovara diretti a dare nuovo slancio al dialogo con Belgrado dopo l'intesa sull'energia raggiunta nei giorni scorsi in un nuovo round negoziale a livello di esperti.



L'obiettivo è riuscire a organizzare entro la pausa estiva un incontro al vertice fra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti, le cui posizioni restano molto distanti. Lajcak, che si fermerà in Kosovo fino a mercoledì, ha in programma per oggi un incontro con Kurti, mentre nei prossimi giorni vedrà i leader delle varie forze politiche, i rappresentanti delle organizzazioni internazionali, e si recherà a Prizren, nel sud, e nelle regioni del nord del Kosovo a maggioranza di popolazione serba. (ANSAmed).