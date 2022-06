Israele: urne più vicine, primo ok Knesset per fine legislatura Accordo maggioranza-opposizione. Domani il varo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 GIU - Ulteriore passo in avanti verso le elezioni generali in Israele. La Knesset - dopo ritardi dovuti in parte alle resistenze dell'opposizione - ha approvato in prima lettura il provvedimento di scioglimento della legislatura proposto dal governo di Naftali Bennett e Yair Lapid con l'impegno che al massimo per domani sera ci siano i due passaggi finali e l'approvazione definitiva. In questo caso Lapid diventerebbe premier ad interim al posto di Bennett fino alle urne.



Lo sblocco si è avuto con una sorta di accordo tra attuale maggioranza e opposizione sul fatto che fino al voto - possibili date il 25 ottobre o l'1 novembre - non siano varate leggi che cambino le "attuali regole del gioco". In particolare l'opposizione si è riferita alla legge di maggioranza che avrebbe impedito all'ex premier - e capo del Likud - Benyamin Netanyahu di potersi candidare alla carica in quanto sotto processo a Gerusalemme per corruzione, frode e abuso di potere.



Altro tema di accordo è stato che non sia abbassata la soglia di sbarramento elettorale dall'attuale 3.25% al 2%. (ANSAmed).