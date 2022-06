Israele: si scioglie Knesset, alle urne il 1 novembre Deputati approvano legge del governo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GIU - La Knesset da poco ha votato in via definitiva la legge, su iniziativa del governo, per lo scioglimento della 24/a legislatura ed ha stabilito la data del 1/o novembre per le prossime elezioni politiche. E l'attuale ministro degli Esteri, Yair Lapid, diventerà premier ad interim fino al voto. Lapid - che prende il posto di Naftali Bennett - assumerà le funzioni dalla 24 di oggi (ora locale).



La terza ed ultima lettura del provvedimento che mette fine alla legislatura è stata approvata da 92 deputati su 120 e nessun voto contrario. Quelle di novembre prossimo saranno le quinte elezioni in 3 anni e mezzo. La Knesset ha respinto invece la proposta dell'opposizione di Benyamin Netanyahu di andare alle urne il 25 ottobre. (ANSAmed).