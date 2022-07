Erdogan, 'non vogliamo la guerra con la Grecia' Leader turco, ma Atene ha violato nostro spazio aereo 147 volte

(ANSAmed) - ISTANBUL, 01 LUG - "Non intendiamo dichiarare guerra alla Grecia". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu. "Ma la Grecia non mantiene le sue promesse" ha aggiunto il leader turco, parlando con i giornalisti dopo la preghiera del venerdì in una moschea di Istanbul, accusando Atene di avere violato lo spazio aereo di Ankara per 147 volte.



Erdogan recentemente aveva attaccato duramente la Grecia accusandola di violare trattati internazionali armando le isole greche nell'Egeo vicine alla costa turca. Durante il vertice Nato di Madrid, Erdogan ha rifiutato incontri con rappresentanti di Atene. (ANSAmed).