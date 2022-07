Israele: sondaggio conferma, nessun blocco ha maggioranza Nuovo premier Lapid entrato in carica. Vede capo Shin Bet

(ANSAmed) - TEL AVIV, 01 LUG - Alla coalizione di destra guidata da Benyamin Netanyahu 59 seggi e 55 a quella dell'attuale premier (ad interim) Yair Lapid: nessun blocco avrebbe dunque la maggioranza di 61 deputati su 120 alla Knesset. Questa la foto scattata da un sondaggio del quotidiano Maariv all'indomani della caduta della 24/a legislatura israeliana e del rinvio al voto generale del 1 novembre prossimo. Secondo l'indagine il Likud resterebbe il primo partito con 34 seggi, mentre Lapid ne avrebbe 22.



L'unica strada per Netanyahu di arrivare a formare una maggioranza sarebbe quella di ottenere i 4 seggi che il sondaggio attribuisce a 'Yamina' il partito dell'ex premier Naftali Bennett - che non si ripresenta alle elezioni - e che dovrebbe essere guidato da Ayelet Shaked. Una partita complessa.



Ancora più complicata quella che attende Lapid se volesse raggiungere quota 61 deputati partendo dai 55 dell'attuale sondaggio. Non solo dovrebbe mantenere i nazionalisti religiosi di 'Yamina' nella sua coalizione ma dovrebbe chiedere l'appoggio dei 6 deputati della Lista Araba Unita.



Lapid (che mantiene il ministero degli esteri) è entrato in carica ieri sera allo scadere della mezzanotte dopo il passaggio delle consegne con Bennett. Questa mattina il 14/o primo ministro della storia di Israele ha incontrato il capo dello Shin Bet (il servizio di sicurezza interno) Ronen Bar ed ha presieduto una riunione sui 2 prigionieri israeliani trattenuti a Gaza da Hamas. (ANSAmed).