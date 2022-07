Macedonia Nord: premier, progressi nuova proposta Parigi Kovacevski, 'nostra posizione ora molto più favorevole'

(ANSAmed) - SKOPJE, 01 LUG - "Buona la telefonata con il presidente macedone Dimitar Kovachevski. È una buona notizia che Macedonia del Nord e Bulgaria, con il sostegno della Francia, siano vicine a un accordo che tenga conto di interessi e preoccupazioni. La Commissione Ue è pronta ad avviare il processo di screening per Macedonia del Nord e Albania, prossimo passo del loro percorso europeo". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.



Il premier macedone Dimitar Kovacevski da parte sua ha ribadito i passi avanti fatti con nuova proposta francese aggiornata, diretta a superare i contrasti con la Bulgaria e a favorire l'avvio del negoziato Ue con Skopje. Parlando con i giornalisti al termine di una riunione con i partner della coalizione di governo, nella quale è stato discusso il documento di Parigi, Kovacevski ha detto che "la posizione in cui ci troviamo oggi è molto più favorevole per noi. La nostra strategia ha dato i suoi frutti. Abbiamo ricevuto una proposta che incorpora le nostre osservazioni", ha detto, senza fornire chiarimenti sulla posizione francese. (ANSAmed).