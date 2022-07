Mitsotakis, nel Mediterraneo tornate manie di imperialismo Premier greco al Pe, 'integrità territoriale non si discute'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 5 LUG - "Nel Mediterraneo sono tornate manie di imperialismo che dobbiamo combattere, la Grecia non tollererà che si metta in discussione la propria integrità territoriale, la propria sovranità, e siamo sicuri che voi sarete dalla nostra parte". Lo ha detto Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis durante il suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo facendo riferimento alle tensioni tra Atene e la Turchia.



"Quando parliamo di difesa però dobbiamo mettere da parte i dogmi, bisogna guardare anche ai trafficanti di essere umani, abbiamo salvato 6.000 naufraghi negli scorsi sei giorni, è una pressione incessante a cui siamo sottoposti e a cui dobbiamo far fronte", ha spiegato Mitsotakis. "Per quel che riguarda i Balcani occidentali, vogliamo assolutamente che facciano parte dell'Unione europea e credo che la Grecia possa fungere da ponte verso i Balcani occidentali", ha concluso.(ANSAmed).