Francia: mozione sfiducia al governo verrà discussa lunedì Presentata dalla gauche, ma poche possibilità che passi

(ANSAmed) - PARIGI, 7 LUG - La mozione di sfiducia presentata dall'unione della gauche francese Nupes (Nouvelle Union Populaire Economique et Sociale) contro il governo di Elisabeth Borne verrà dibattuta e sottoposta al voto lunedì prossimo, a partire dalle ore 16, all'Assemblea Nazionale di Parigi: è quanto riferiscono fonti parlamentari.



La mozione di sfiducia è stata presentata ieri dall'opposizione di sinistra guidata dal 'tribuno'' Jean-Luc Mélenchon, poco prima della dichiarazione di politica generale della premier. La data di lunedì è stata fissata durante la conferenza dei capigruppo dell'Assemblée Nationale. La sua adozione è comunque molto poco probabile, in assenza di numeri sufficienti a gauche. Repubblicani e Rassemblement National, le altre opposizioni di destra e di estrema destra all'attuale amministrazione di Emmanuel Macron, non intendono infatti sostenerla.(ANSAmed).