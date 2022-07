Tunisia: Lega per diritti umani contro la bozza su Costituzione Ltdh, serve dialogo nazionale per far uscire il Paese da crisi

(ANSAmed) - TUNISI, 7 LUG - La Lega tunisina per la difesa dei diritti umani (Ltdh), componente del Quartetto del Dialogo nazionale che nel 2015 vince il Premio Nobel Per la Pace, invita il presidente Kais Saied a ritirare la bozza di Costituzione che sarà sottoposta a referendum il 25 luglio prossimo e a rilanciare un dialogo nazionale efficace per far uscire il Paese dalla crisi. La Lega, afferma in una nota che il progetto di Costituzione pubblicato è "incompatibile" con la Carta dei diritti umani e i suoi riferimenti nazionali e internazionali: "Va contro la lotta di generazioni di difensori dei diritti umani per uno Stato civile che garantisca una totale separazione dei poteri, l'uguaglianza tra i cittadini e i diritti umani universali".



La Lega ha riscontrato inoltre una serie di carenze e lacune nella bozza di costituzione, quali l'assenza di qualsiasi riferimento alle disposizioni generali delle convenzioni internazionali sui diritti umani e l'uso di termini ambigui come moralità, sicurezza nazionale e salute pubblica nella regolamentazione della libertà di opinione, pensiero, espressione, editoria e informazione. Ha anche sottolineato l'abolizione degli organi costituzionali, ad eccezione dell'organo elettorale.



La Ltdh denuncia poi l'assenza di una netta separazione dei poteri, divenuta semplice esercizio di funzioni annesse alla presidenza della repubblica e la limitazione del ruolo del presidente del Consiglio, divenuto "semplice ausiliare e deputato" del presidente. (ANSA).