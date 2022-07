Spagna: Yolanda Díaz lancia il suo progetto politico 'Sumar' La ministra del Lavoro inaugura un 'tour' politico a Madrid

(ANSAmed) - MADRID, 8 LUG - 'Sumar': si chiama così il nuovo progetto politico che si prepara a lanciare oggi a Madrid Yolanda Díaz, vicepremier e ministra del Lavoro spagnola, nonché una delle leader politiche più influenti della sinistra nel Paese iberico. Dopo mesi di preparazione, Díaz e i suoi collaboratori sono ora pronti a far partire un 'tour' di "ascolto dei cittadini", che, a cominciare dalla capitale, prevede nelle prossime settimane eventi in cui la vicepremier ha intenzione di dare spazio alla "società civile", in vista di un'eventuale (benché ancora non confermata) candidatura alle prossime elezioni generali, previste a fine 2023.



Forte di una recente riforma del mercato del lavoro da lei promossa e i cui primi risultati in termini di lotta al precariato e stabilità degli impieghi paiono incoraggianti, Díaz è una delle leader politiche che godono di maggior stima da parte dei cittadini, secondo i sondaggi più recenti. Pur rappresentando nel governo di coalizione la formazione Unidas Podemos, la vicepremier ha finora puntato a mantenere un profilo indipendente rispetto a questa sigla partitica. Una delle incognite di 'Sumar', sottolineano media iberici, è proprio quella di capire se e quale sarà lo spazio riservato a partiti esistenti nella nuova "piattaforma".(ANSAmed).