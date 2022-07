Tunisia: società civile contro bozza Costituzione Decine ong chiedono ritiro del testo e annunciano mobilitazione

(ANSAmed) - TUNISI, 08 LUG - Oltre trenta Ong e associazioni della società civile tunisina si schierano in una nota congiunta contro la bozza di costituzione proposta dal presidente Kais Saied, che sarà sottoposta a referendum popolare il 25 luglio, e annunciano il loro No a una "costituzione del potere dittatoriale". Il progetto di costituzione - scrivono le Ong - riflette nella sua elaborazione, formulazione e presentazione, un approccio unilaterale del presidente della Repubblica con il quale ha confiscato il diritto dei tunisini a discutere del loro destino e del loro futuro e in cui impone la propria scelta senza coinvolgere le componenti della società civile, la scena politica, gli accademici e gli specialisti".



I firmatari sottolineano che la bozza di costituzione non compie un salto di qualità che trascende le insidie ;;e le insidie ;;della costituzione del 2014, ma piuttosto torna indietro negando la natura civile dello Stato e abolendo il sistema dei diritti dell'Uomo come riferimento fondamentale. "Il testo in questione, secondo le associazioni, mina la nozione di cittadinanza che unisce i tunisini senza discriminazioni basate su credo, colore o genere, mantenendo il requisito che il capo dello stato sia maschio e musulmano".



Secondo la stessa nota, la carta costituzionale proposta da Saïed "mina il principio dell'equilibrio dei poteri limitando le prerogative del potere legislativo e giudiziario e l'indipendenza della giustizia come fondamento della democrazia e garanzia di diritti e libertà".



"Nel capitolo sui diritti e le libertà si fa riferimento a restrizioni condizionate dalla pubblica sicurezza e dalla pubblica moralità, nozioni abituali che sanzionano e giustificano la repressione. Il progetto di costituzione ha abolito gli organi costituzionali relativi ai media, alla giustizia, alla lotta alla corruzione e diritti umani".



I firmatari, annunciando di voler respingere la bozza di costituzione, e chiedendone il ritiro, dicono di mobilitarsi per compiere tutti i passi legittimi per realizzare riforme costituzionali che rispettino la dignità delle donne e degli uomini tunisini e soddisfino le loro aspirazioni di dignità, libertà e uguaglianza. Tra le associazioni firmatarie la Lega tunisina per i diritti umani (Ltdh), il sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt), l'Organizzazione tunisina contro la tortura, il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) , la Coalizione tunisina per l'abolizione della pena di morte e l' organizzazione Al Bawsala. (ANSAmed).