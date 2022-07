Tunisia: Saied, correzioni in testo per evitare ambiguità

TUNISI - Il presidente tunisino Kais Saied si è rivolto ai cittadini in televisione per spiegare loro la necessità della pubblicazione con correzioni della nuova Carta costituzionale che sarà sottoposta a referendum il 25 luglio prossimo. Alcuni interventi correttivi sono stati necessari, ha affermato Saied, "per evitare ogni ambiguità e interpretazioni dettate dalla malafede".



Il nuovo testo è stato modificato essenzialmente in alcuni articoli che erano particolarmente controversi: l'art. 5 che riguarda il ruolo dell'Islam e il 55 che riguarda i diritti e la libertà. Nel capitolo 5 della nuova Costituzione, il presidente ha introdotto la menzione "all'interno di un sistema democratico" nella frase affermando che la Tunisia "fa parte della comunità islamica" e che "lo Stato deve lavorare per raggiungere gli obiettivi dell'Islam". Nell'art. 55 modificato si legge ora "nessuna restrizione può essere posta ai diritti e alle libertà garantiti in questa Costituzione se non per legge e necessità imposte da un ordine democratico". E le eventuali restrizioni possono intervenire solo "al fine di tutelare i diritti altrui o per esigenze di pubblica sicurezza, di difesa nazionale o di salute pubblica".



"La tirannia è scomparsa e non tornerà mai più, né per costituzione né per atto legislativo, ma per un motivo molto semplice: le persone che si sono ribellate per la libertà la proteggeranno", ha detto Saeid nel discorso di auguri per la festa islamica dell'Aid El Adha. "Chiedo a voi, figli del popolo, di votare per questa Costituzione per completare la rettifica del processo della rivoluzione e della storia", ha aggiunto.



L'impianto del nuovo testo resta comunque il medesimo, ossia un regime presidenziale puro che riserva forti prerogative al presidente. Il presidente esercita il potere esecutivo, con l'aiuto di un capo di governo da lui designato, che non deve presentarsi in Parlamento per ottenere la fiducia. Il presidente è comandante supremo delle forze armate, definisce la politica del Paese, ratifica le leggi e può anche presentare testi legislativi direttamente al Parlamento. La nuova Costituzione prevede una forte riduzione del ruolo del Parlamento e l'istituzione di una seconda camera di rappresentanza delle regioni. L'opposizione e le Ong hanno denunciato il testo concepito su misura del presidente che secondo loro ha un'eccessiva concentrazione dei poteri nelle sue mani. Sadok Belaïd, il giurista cui Saied aveva incaricato di redigere un progetto di nuova Costituzione, si è dissociato dal testo finale, ritenendo che esso possa "aprire la strada a un regime dittatoriale".