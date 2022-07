MO: Hezbollah, atteso domani discorso tv di Nasrallah In corrispondenza con inizio missione di Biden in Medio Oriente

(ANSAmed) - BEIRUT, 12 LUG - In corrispondenza con l'avvio della missione del presidente Usa Joe Biden in Israele e Arabia Saudita, il leader degli Hezbollah filo-iraniani, Hasan Nasrallah, parlerà domani sera in un discorso trasmesso in diretta televisiva. Lo riferisce la tv al Manar del partito sciita libanese, secondo cui il discorso comincerà alle 20:30 locali (le 19:30 in Italia). "Il segretario generale sayyid Hassan Nasrallah affronterà i temi relativi agli sviluppi politici", si legge in una nota della tv di Hezbollah.



Nei giorni scorsi è tornata a salire la tensione tra Hezbollah e Israele dopo che il movimento armato filo-iraniano ha inviato dei droni nei pressi della piattaforma marittima incaricata per conto di Israele di preparare l'estrazione di gas naturale da un sito energetico a largo delle coste israeliane e libanesi, in un tratto di mare conteso tra i due paesi. Gli Stati Uniti mediano da tempo tra i due paesi per la spartizione delle risorse energetiche tra Israele e Libano nel Mediterraneo orientale. Hezbollah ha più volte minacciato di essere in grado di scatenare una guerra aperta con Israele in caso cominci effettivamente le estrazioni di gas il prossimo settembre.



Secondo alcuni analisti regionali, la visita di Biden in Israele e in Arabia Saudita ha l'obiettivo, tra l'altro, di compattare il fronte regionale filo-Usa di fronte a quelle che vengono percepite come minacce da parte dell'alleanza guidata dall'Iran e di cui fa parte Hezbollah.(ANSAmed).