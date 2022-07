Gli Usa vogliono riaprire il consolato a Gerusalemme est 'Serve una discussione con i governi israeliano e palestinese'

(ANSAmed) - WASHINGTON, 13 LUG - Gli Stati Uniti "vorrebbero un consolato a Gerusalemme est". Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa in Israele. "Ovviamente", ha spiegato, la riapertura del consolato "richiede una discussione con il governo israeliano e la leadership palestinese. E continueremo a impegnarci in questo senso durante il viaggio".(ANSAmed).