Biden, 'senza se e senza ma per la sicurezza di Israele' Lo dice al premier Lapid nel loro incontro

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 LUG - Gli Usa sono "senza se e senza ma" per la sicurezza di Israele. Lo ha detto il presidente Joe Biden al termine dell'incontro con il premier Yair Lapid.



"Abbiamo garantito, la mia amministrazione - e penso anche la grande maggioranza degli americani, non solo la mia amministrazione - che siamo dediti in maniera completa alla vostra sicurezza, senza ombra di dubbio". (ANSAmed).