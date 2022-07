Joe Biden in Israele incontra premier Yair Lapid Poi 'Dichiarazione' su cooperazione strategica anche anti Iran

(ANSAmed) - ROMA, 14 LUG - E' cominciato l'incontro tra il presidente Usa Joe Biden - al suo secondo giorno di visita in Israele - e il premier Yair Lapid. Il colloquio avviene all'hotel Waldorf Astoria di Gerusalemme, non distante dall'albergo dove alloggia Biden. Subito dopo Biden e Lapid si collegheranno via web con il presidente indiano Nerendra Modi e quello degli Emirati Arabi Muhammad bin Zayed per una conferenza sulla cooperazione tra i Paesi. Poi ci sarà la firma della Dichiarazione di Gerusalemme sulla cooperazione strategica tra Israele e Stati Uniti che include tra l'altro un patto anti-Iran, l'integrazione di Israele nel Golfo e la garanzia della superiorità militare israeliana nella regione. A seguire, una dichiarazione congiunta alla stampa da parte di Biden e Lapid. (ANSAmed).