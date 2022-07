Macron, 'piano in estate per tagliare consumi energia' 'Mosca usa gas come arma di guerra, saranno mesi molto duri'

(ANSAmed) - PARIGI, 14 LUG - Lo Stato preparerà quest'estate "un piano di sobrietà" energetica, per far fronte al rischio di carenza legato alla guerra in Ucraina: lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron durante il discorso televisivo del 14 luglio. "Dobbiamo essere tutti pronti al fatto che la guerra in Ucraina continuerà. L'estate e l'inizio dell'autunno saranno senza dubbio molto duri", ha detto. Quindi "dobbiamo entrare collettivamente in una logica di sobrietà, prepareremo un piano per metterci in condizione di consumare meno", ha detto il capo di Stato. Il conflitto in Ucraina "durerà" e i francesi dovranno prepararsi a fare a meno del gas russo, che Mosca sta usando come "arma di guerra".



Macron ha chiesto "compromessi responsabili" sulla controversa riforma delle pensioni in vista dell'entrata in vigore nell'estate del 2023. "Dobbiamo costruire compromessi responsabili", ha detto. (ANSAmed).