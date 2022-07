Tunisia: Isie, 153 i partecipanti a campagna referendaria Solo 7 i sostenitori del no alla nuova Costituzione

(ANSA) - TUNISI, 14 LUG - Il numero dei partecipanti autorizzati a prendere parte ufficialmente alla campagna referendaria, in vista della consultazione popolare sulla bozza della Costituzione del 25 luglio prossimo, sono 153.



Lo ha annunciato l'Alta Autorità indipendente per le elezioni (Isie), che sovrintende all'intero processo elettorale, autorizzando l'aggiunta di 5 nuovi partiti, a seguito delle modifiche al progetto di costituzione pubblicato in Gazzetta ufficiale. I 153 autorizzati a partecipare alla campagna referendaria sono così suddivisi: 22 partiti politici, 23 associazioni, 106 persone fisiche, una coalizione di partiti e una rete di associazioni. 146 coloro che sosterranno il sì al referendum, solo 7 a favore del no. (ANSA).