Arabia Saudita apre spazio aereo, 'cortesia' verso Israele

RIAD - L'Arabia Saudita ha annunciato l'apertura del proprio spazio aereo a "tutti i vettori", in un apparente gesto di buona volontà nei confronti di Israele poiché il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atteso oggi nel Paese. Lo rende noto l'Autorità per l'aviazione civile saudita su Twitter.



Biden, che raggiungerà l'Arabia Saudita oggi proveniente da Israele, ha elogiato "la storica decisione dell'Arabia Saudita di aprire il suo spazio aereo a tutti i vettori civili senza discriminazioni, decisione che include voli da e per Israele".



Lo riferisce il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in una nota. "Questa decisione - sottolinea il comunicato - è il risultato degli sforzi diplomatici del presidente con l'Arabia Saudita per molti mesi, culminata nella sua visita di oggi e apre la strada a un Medio Oriente più integrato, stabile e sicuro, vitale per la sicurezza e la prosperità degli Usa e per la sicurezza e la prosperità di Israele".



"Mi congratulo con la leadership saudita per l'apertura dello spazio aereo", ha commentato dal canto suo il premier Yair Lapid aggiungendo che "questo è un primo passo". "Dopo una strada lunga e segreta e di intensa diplomazia con l'Arabia e gli Usa, ci siamo svegliati oggi - ha sottolineato ringraziando il presidente Biden per la 'Dichiarazione di Gerusalemme' - con un annuncio che ci rallegra". "Continueremo a lavorare in questa direzione con la necessaria prudenza per il bene dell'economia di Israele, la sua sicurezza e - ha concluso - quella dei suoi cittadini".