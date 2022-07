Catalogna: Sanchez-Aragones, ok a nuovo round di negoziati

MADRID - Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, e il presidente regionale catalano Pere Aragonès hanno dato il loro ok a un nuovo round di negoziati politici tra Madrid e Barcellona. È quanto emerge da fonti dei due governi, come primo risultato dell'incontro bilaterale avvenuto oggi tra i due leader nella capitale spagnola, presso il palazzo presidenziale de La Moncloa.



Il prossimo round di negoziati sul futuro della Catalogna, che verrà portato avanti da team dei due governi, avverrà a Madrid nel corso dell'ultima settimana di luglio.

L'incontro tra Sánchez e Aragonès a Madrid è stato "positivo" ed è servito per "recuperare la normalità" nelle "relazioni tra distinte amministrazioni", ha affermato Isabel Rodríguez, portavoce del governo spagnolo. Nel meeting, durato circa un'ora e mezza, è stato deciso di avanzare con un nuovo round di negoziati politici tra i due governi, che si terrà a fine luglio a Madrid, ma senza la presenza dei due presidenti. Rodríguez ha auspicato che siano presenti esponenti di tutti i partiti che fanno parte delle coalizioni al governo a Madrid e Barcellona (Partito Socialista-Unidas Podemos da una parte, Esquerra Republicana-Junts per Catalunya dall'altra) affinché i negoziati siano rappresentativi "di una maggioranza sociale ampia e trasversale".

Nell'incontro, Sánchez e Aragonès hanno parlato di aspetti come la situazione socio-economica attuale, strettamente legata al boom dell'inflazione, così come altri aspetti, dagli investimenti dei fondi europei in Catalogna alle infrastrutture, ha spiegato Rodríguez. Eventuali accordi concreti su questi punti dovranno essere raggiunti nel proseguo dei negoziati, ha aggiunto, spiegando comunque che i vari dipartimenti delle due amministrazioni, statale e regionale, hanno comunque "continuato a lavorare" nei mesi scorsi. "Non va dimenticato che ci troviamo in posizioni di partenza molto distanti", ha sottolineato.