Energia: Macron riceve presidente emirati ben-Zayed Ong, 'denunciare violazioni diritti umani'

(ANSAmed) - PARIGI, 18 LUG - Emmanuel Macron ha accolto oggi all'Eliseo il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed ben Zayed al-Nahyan, per discutere, in particolare, di temi legati alla fornitura di carburanti in un contesto di forte aumento dei prezzi del petrolio. In tenuta tradizionale, in questa torrida giornata parigina, Mohamed ben Zayed al-Nahyane, è stato accolto sul tappeto rosso dell'Eliseo, da Macron e dalla moglie Brigitte.



Intanto, diverse organizzazioni per la difesa dei diritti umani come la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), la Ligue des droits de l'homme (LDH) et il Gulf Centre for Human Rights (GChr) si appellano a Macron affinché esprima la sua "preoccupazione per le gravi violazioni dei diritti umani in corso" negli Emirati e ne chieda la "cessazione", si legge in una lettera aperta rivolta al capo dello Stato. (ANSAmed).