ANSAmed - Agenda settimanale dal 25 al 31 luglio

(ANSAmed) - ROMA, 25 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 25 al 31 luglio: LUNEDI' 25 LUGLIO TUNISIA - Referendum sulle riforme costituzionali.



MARTEDI' 26 LUGLIO BRUXELLES - Riunione straordinaria dei ministri europei dell'Energia sulla crisi dell'approvvigionamento di gas nell'Ue.



KOMARNA (Croazia) - La Croazia inaugura un ponte di 2 km che collega il sud della costa adriatica al resto del suo territorio, per bypassare una piccola striscia della costa bosniaca.



CARTAGINE - Prosegue il Festival Internazionale di Cartagine (fino al 20 agosto).



MERCOLEDI' 27 LUGLIO HAMMAMET - Prosegue la 56ma edizione del Festival Internazionale di Hammamet (fino al 19 agosto).



GIOVEDI' 28 LUGLIO NEW YORK - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu vota sul prolungamento del mandato della Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), in scadenza il 31 luglio.



SABATO 30 LUGLIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani DOMENICA 31 LUGLIO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).