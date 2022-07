Grano: domani apre centro di coordinamento a Istanbul

ISTANBUL - Un centro per il coordinamento dei corridoi nel Mar Nero per l'esportazione di grano dai porti dell'Ucraina aprirà domani a Istanbul. Lo rende noto Trt facendo sapere che il centro si troverà presso l'edificio dell'Università della Difesa e alla cerimonia di inaugurazione sarà presente il ministro della Difesa turco Hulusi Akar.



La scorsa settimana, rappresentanti di Russia e Ucraina hanno separatamente firmato un accordo a Istanbul per sbloccare l'esportazione di grano dall'Ucraina. In base all'accordo, nel centro di coordinamento a Istanbul ci saranno rappresentanti di Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite.