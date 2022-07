Principe saudita bin Salman visiterà Grecia e Francia

BEIRUT - Il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, di fatto leader del regno petrolifero del Golfo, è in partenza per una visita ufficiale in Grecia e Francia. Atene e Parigi sono le tappe della prima visita di Mohammad bin Salman nell'Unione Europea dall'assassinio, nel 2018, del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia.



Lo riferisce l'agenzia governativa saudita Spa, che cita un comunicato del palazzo reale di Riad.



Secondo il laconico comunicato, Mohammad bin Salman sarà ricevuto dai leader di Grecia e Francia e discuterà con loro questioni bilaterali e temi di interesse comune. Nei giorni scorsi il presidente statunitense Joe Biden lo ha incontrato a Gedda, in Arabia Saudita, di fatto avviando il disgelo nei rapporti personali e istituzionali con il principe saudita, per anni accusato da più parti di essere il mandante dell'omicidio Khashoggi.