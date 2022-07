Apre a Istanbul il centro per coordinamento corridoi grano

ISTANBUL - Ha aperto a Istanbul il centro di coordinamento sui corridoi sicuri nel Mar Nero per l'esportazione di grano dall'Ucraina. "La preparazione per la partenza della prima nave trasportante grano dall'Ucraina è in corso", ha affermato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, senza specificare una data prevista per la partenza, durante la cerimonia di inaugurazione del centro, che si trova all'interno del campus dell'Università della Difesa nazionale di Turchia.



L'obiettivo dell'iniziativa, ha aggiunto Akar, è "che venga esportato grano in modo sicuro dai porti di Odessa, Chornomorsk e Yuzhny". Il ministro ha precisato che delegazioni di Ucraina, Russia, Turchia e Onu composte da cinque persone saranno rappresentante nel centro di coordinazione. "Ci auguriamo che il centro possa contribuire per la pace, tutte le crisi possono essere fermate con il dialogo", ha aggiunto.



"L'Onu è grato al governo della Turchia per avere istituito questo centro in tempi molto rapidi, è molto incoraggiante vedere tutte le parti rappresentate qui a Istanbul per l'inizio dei lavori del centro di coordinamento", ha detto dal canto suo Frederick Kenney, rappresentante delle Nazioni Unite presente all'inaugurazione.