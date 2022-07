Israele: Lapid ricevuto da re Abdallah ad Amman

TEL AVIV - Il premier israeliano Yair Lapid è stato ricevuto oggi ad Amman da re Abdallah di Giordania con cui ha esaminato fra l'altro le nuove opportunità regionali in seguito alla visita compiuta dal presidente Usa Joe Biden in Israele, nei Territori palestinesi e in Arabia Saudita. Sul piano bilaterale - informa un comunicato dell'ufficio del premier - sono stati discussi progetti diversi fra cui la realizzazione di impianti ad energia solare in Giordania e di impianti di desalinizzazione di acqua marina in Israele. Sono stati studiati anche altri progetti, relativi ad una partnership turistica fra Aqaba ed Eilat, sul mar Rosso, nonchè iniziative legate all'agricoltura, all'approvvigionamento di cibo e ai trasporti.



La visita ad Amman di Lapid segue di pochi giorni un incontro analogo avuto da re Abdallah col presidente palestinese Abu Mazen.