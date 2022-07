Tunisia: la Costituzione di Saied passa con il 94,6% di 'sì'

TUNISI - Sono stati 2 milioni i tunisini che hanno votato a favore della nuova Costituzione del presidente Kais Saied, ovvero il 94,6%, contro i 148.723 che hanno votato contro, ossia il 5,4%. Lo ha annunciato il presidente della Commissione elettorale, Farouk Bouasker, sulla base dei risultati ufficiali preliminari. Il tasso di affluenza definitivo alle urne è stato del 30,5%. Il numero totale degli iscritti nelle liste elettorali è stato di 9.278.541. Il numero di schede non valide è di 56.479, mentre il numero di schede bianche è di 17.008.



La nuova legge fondamentale, che entrerà in vigore non appena verranno resi noti i risultati definitivi, una volta esauriti tutti i ricorsi, attribuisce vasti poteri al capo dello Stato, rompendo con il sistema parlamentare in vigore dal 2014 e introducendo un sistema presidenziale puro.