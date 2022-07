Principe saudita Mbs ringrazia Macron, 'partenariato strategico' Erede al trono lascia Parigi. Ong lo denunciano per crimini

(ANSAmed) - PARIGI, 29 LUG - Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman (Mbs), ha rivolto un sentito ringraziamento al presidente francese, Emmanuel Macron, per la "calorosa accoglienza" ricevuta ieri a Parigi, malgrado le indignate proteste delle associazioni in difesa dei diritti umani e delle forze politiche all'opposizione, Macron ha accolto ieri sera tra gli ori dell'Eliseo colui che di fatto è il leader del regno petrolifero del Golfo, invitato per una "cena di lavoro" nel palazzo presidenziale della rue du Faubourg Saint-Honoré.



Con una prima tappa ad Atene e poi nella Ville Lumière, quella di Salman è stata la sua prima visita nell'Unione europea dopo l'assassinio del giornalista, Jamal Khashoggi, nel 2018 nel consolato di Riad a Istanbul. In un messaggio rivolto a Macron, il principe detto Mbs rivolge "profonda gratitudine" nonché "ringraziamenti per la calorosa accoglienza e ospitalità", aggiungendo che gli scambi con il leader francese "hanno confermato la nostra volontà comune di rafforzare il partenariato strategico tra i nostri due Paesi amici in tutti i settori". Ieri, le Ong Democracy for the Arab World Now (Dawn), fondata dallo stesso Khashoggi, e l'Ong svizzera Trial International hanno sporto denuncia a Parigi contro di lui per complicità in tortura e sparizione forzata del giornalista saudita. Parlando della guerra in Yemen nel corso dell'incontro di ieri sera, il presidente francese ha salutato gli "sforzi dell'Arabia saudita in favore di una soluzione politica, globale ed inclusiva sotto l'egida dell'Onu e ha espresso l'auspicio che la tregua venga prolungata". "Nel quadro del dialogo di fiducia tra Francia e Arabia Saudita, il presidente della Repubblica ha affrontato la questione dei diritti umani" nel Paese, si prosegue nella nota.



Il principe saudita e il presidente francese, infine, intendono "intensificare la cooperazione" per "attenuare gli effetti in Europa, in Medio Oriente e nel mondo" della guerra in Ucraina. (ANSAmed).