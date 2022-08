Israele: Lapid riceve mediatore Usa in trattativa con Libano Sul tavolo la definizione del confine delle acque commerciali

(ANSAmed) - TEL AVIV, 02 AGO - Il premier israeliano, Yair Lapid, ha ricevuto la scorsa notte a Gerusalemme Amos Hochstein, il diplomatico statunitense incaricato della mediazione fra Israele e Libano per la definizione del confine delle rispettive acque commerciali e per lo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale. Lo ha riferito la radio pubblica israeliana Kan.



In precedenza Hochstein aveva incontrato a Beirut i principali esponenti politici libanesi. Domani, ha aggiunto la emittente, il Consiglio di difesa del governo israeliano esaminerà le proposte aggiornate giunte dal Libano ed in particolare il futuro dell'impianto marino di perforazione per il gas naturale Karish, che nelle ultime settimane è stato oggetto di ripetute minacce da parte degli Hezbollah. (ANSAmed).