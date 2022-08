Corte europea respinge appello imam contro espulsione da Francia Hassan Iquioussen accusato di incitare a violenza contro ebrei

(ANSAmed) - PARIGI, 04 AGO - La Corte europea dei diritti umani ha respinto la richiesta di sospensione di un ordine di espulsione in Marocco presentata dall'imam Hassan Iquioussen, che vive in Francia.



Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin aveva annunciato l'ordine di espulsione del predicatore - considerato vicino ai Fratelli Musulmani - la scorsa settimana, dopo che le autorità francesi lo avevano accusato di diffondere messaggi di odio e appelli a colpire in particolare la comunità ebraica.



(ANSAmed).