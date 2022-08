Gaza: Fpa, Hamas ritira le restrizioni sui giornalisti

TEL AVIV - Hamas - che governa Gaza - ha fatto marcia indietro sulle restrizioni nei confronti dei giornalisti che lavorano nella Striscia, emesse a seguito del recente conflitto fra la Jihad e Isrele. Lo ha fatto sapere l'Associazione della stampa estera (Fpa) in Israele e nei Territori Palestinesi salutando la decisione che, se non rivista, "avrebbe costituito una dura e inaccettabile restrizione alla libertà di stampa" e sulla quale ha aperto un confronto con Hamas.

Secondo la circolare del ministero dell'interno di Hamas - ricordata dalla Fpa - i giornalisti locali si "dovevano impegnare a non riferire o a non consentire ai giornalisti stranieri di farlo, su malfunzionamenti dei razzi, sulla capacità dei militanti o sul loro ruolo nella preparazione al conflitto".