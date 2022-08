Tunisia: incontro tra ambasciatore Fanara e ministro Trasporti "Per promuovere nuove opportunità di collaborazione"

(ANSAmed) - TUNISI, 12 AGO - L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, ha incontrato il ministro dei Trasporti tunisino, Rabi Majidi, "per promuovere nuove opportunità di collaborazione con le imprese italiane e per rafforzare la logistica tra Italia e Tunisia anche alla luce dell'aumento dell'export nei due sensi e in vista di Expo 2030 a Roma". Lo rende noto l'ambasciata d'Italia a Tunisi in un tweet. (ANSAmed).