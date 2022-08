Kosovo: Borrell, 'oggi nessun accordo, ma l'Ue non molla'

BRUXELLES - "Non abbiamo raggiunto un accordo oggi, ma non è la fine, le discussioni riprenderanno nei prossimi giorni: noi non molliamo, abbiamo bisogno di soluzioni". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la Politica estera Ue Josep Borrell dopo l'incontro tra il presidente serbo Vucic e il premier kosovaro Kurti a Bruxelles.



"Sia Vucic che Kurti capiscono che non c'è altra via al dialogo per risolvere questa crisi e hanno concordato di continuare le discussioni su base regolare", ha aggiunto Borrell. "La comunità internazionale non vuole vedere aumento delle tensioni in questa fase, proprio ora, in un momento critico per la situazione del nostro continente", ha sottolineato. "Questo non è il momento per aumentare le tensioni, anzi è ora di trovare soluzioni e risolvere le questioni che si trascinano da lungo tempo", ha notato Borrell, evidenziando che sia Belgrado sia Pristina saranno ritenuti responsabili se la situazione dovesse sfuggire di mano.