Turchia, 'Grecia ha infastidito nostri F-16 in missione Nato' Ankara denuncia Atene all'Alleanza e convoca ambasciatore

(ANSAmed) - ISTANBUL, 24 AGO - La Turchia ha accusato la Grecia di avere creato difficoltà a caccia F-16 turchi impegnati in "un'importante missione" della Nato nel Mediterraneo orientale.



Lo rende noto l'agenzia turca Anadolu, citando una fonte anonima del ministero della Difesa, secondo cui i caccia di Atene avrebbero seguito con i propri radar gli aerei da guerra turchi mentre la missione era in corso.



Ankara ha segnalato l'episodio alla Nato inviando una denuncia mentre l'ambasciatore greco in Turchia è stato convocato dal ministero degli Esteri. (ANSAmed).