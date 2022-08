Saied a sottosegretario Usa, 'Tunisia non rinuncia a sovranità' Presidente riceve visita Barbara Leaf

(ANSA) - TUNISI, 31 AGO - Il presidente tunisino Kaïs Saïed ha ricevuto al Palazzo di Cartagine il sottosegretario di Stato americano per gli Affari del vicino oriente, Barbara Leaf, per "chiarire molte questioni relative al percorso che la Tunisia sta vivendo". Lo ha reso noto la presidenza, secondo cui Saïed "ha respinto molte accuse promosse da parti note" e ha invitato i funzionari statunitensi ad ascoltare le loro controparti tunisine per comprendere "la reale situazione in Tunisia".



Il presidente tunisino ha nuovamente criticato le recenti dichiarazioni di alcuni alti funzionari americani e riaffermato "l'attaccamento della Tunisia alla sua sovranità e il suo rifiuto di qualsiasi interferenza nei suoi affari interni". Allo stesso tempo Saied, ha esortato la comunità internazionale ad aiutare la Tunisia a superare le sue difficoltà economiche e sociali e a "contribuire al recupero del denaro depredato del popolo tunisino". (ANSA).