Turchia, Grecia disturba nostri F-16, invieremo a Nato prove Ankara, Atene ha puntato radar di S-300 contro nostri F-16

(ANSAmed) - ISTANBUL, 31 AGO - La Turchia invierà alla Nato, e singolarmente ai suoi Stati membri, documenti che provano il presunto disturbo, da parte della Grecia, ad aerei da guerra turchi denunciato in questi giorni da Ankara. Lo rende noto Trt secondo cui il ministero della Difesa turco manderà registrazioni che mostrano come le forze di Atene abbiano puntato radar del sistema di difesa missilistico di produzione russa S-300 contro F-16 turchi in volo sul Mare Egeo. (ANSAmed).