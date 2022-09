Accordo Consiglio-Eurocamera per patto su immigrazione Via ai negoziati entro fine anno. Commissione, 'percorso chiaro'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 7 SET - Siglato l'accordo politico tra i colegislatori Ue - ovvero Consiglio e Parlamento - su una tabella di marcia comune sul sistema europeo di asilo e sul nuovo patto in materia di migrazione e asilo. "Ciò conferma l'impegno comune a compiere tutti i passi necessari per l'adozione delle proposte legislative relative alla gestione dell'asilo e della migrazione prima della fine della legislatura: accogliamo l'accordo con favore", nota la Commissione. "È importante avere ora un percorso chiaro, con un calendario per i negoziati tra colegislatori, che inizieranno al più tardi entro la fine del 2022 e si concluderanno entro febbraio 2024".(ANSAmed).