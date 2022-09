MO: media, inviato Usa atteso domani a Beirut Per continuare trattative energetiche tra Libano e Israele

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 SET - E' atteso domani a Beirut Amos Hochstein, l'inviato speciale Usa incaricato di mediare nella negoziazione tra Israele e Libano per la spartizione delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale. Lo riferiscono media di Beirut, secondo i quali Hochstein è atteso oggi in Israele.



Secondo altri media libanesi, Hochstein rimarrà a Beirut soltanto "due ore", dato interpretato da alcuni analisti come un segnale del fatto che l'accordo tra Israele e Libano è "quasi raggiunto".



Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha in queste settimane minacciato più volte di scatenare una nuova guerra con Israele appena cominceranno da parte israeliana i lavori di estrazione di gas naturale dalla piattaforma marittima presente in un tratto di mare conteso tra i due Paesi.(ANSAmed).