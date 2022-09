Balcani: in Slovenia sessione vertice regionale Brdo-Brioni

BELGRADO - In Slovenia, non lontano dalla capitale Lubiana, si è aperta stamane una nuova sessione del vertice cosiddetto di Brdo-Brioni, una iniziativa regionale avviata negli anni scorsi da Slovenia e Croazia con l'obiettivo si sostenere e accelerare il processo di integrazione europea degli altri Paesi dei Balcani occidentali. I due Paesi promotori sono gli unici nella regione ad aver aderito finora alla Ue, rispettivamente nel 2004 e 2013, con la Croazia ultimo Stato a divenire membro dell'Unione.



Al summit odierno - 11/ma edizione che si tiene a Brdo kod Kranja - con i presidenti di Slovenia e Croazia, Borut Pahor e Zoran Milanovic, partecipano i loro colleghi di Serbia Aleksandar Vucic, Albania, Bajram Begaj, Montenegro Milo Djukanovic, Macedonia del Nord Stevo Pendarovski, Kosovo Vjosa Osmani. Per la Bosnia-Erzegovina sono presenti i tre componenti della presidenza tripartita - il bosgnacco Sefik Dzaferovic, presidente di turno, Milorad Dodik (serbo) e Zeljko Komsic (croato).



Ad avviare il processo di Brdo-Brioni furono nel 2010 gli allora premier sloveno e croato, Borut Pahor e Jadranka Kosor.



Tale iniziativa regionale si affianca ad altre analoghe quali il Processo di Berlino e il vertice strategico di Bled.