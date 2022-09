ANSAmed - Agenda settimanale dal 19 al 25 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 16 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 19 al 25 settembre: LUNEDI' 19 SETTEMBRE ISTANBUL - Mostra dal titolo 'Parlami, Terra! Medea in Cappadocia con Pasolini e Maria Callas', su iniziativa dell'Istituto Italiano di cultura e dalla Missione Italiana dell'Università della Tuscia (fino al 10 novembe).



MARTEDI' 20 SETTEMBRE SIRO (GRECIA) - Al via la settimana dell''Animasyros International Animation Festival' con la proiezione di 213 film di animazione da 43 Paesi del mondo (fino al 25).



CASABLANCA (Marocco) - Forum economico Marocco-Mauritania.



MERCOLEDI' 21 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare GIOVEDI' 22 SETTEMBRE MARRAKECH - Al via la rassegna del Med Film Festival (fino al 25).



PARIGI - Decisione della Corte d'Appello sull'archiviazione del caso dei 63 migranti morti al largo delle coste della Libia nel 2011.



VENERDI' 23 SETTEMBRE CITTA' VARIE - Scioperi per il clima indetti da Fridays For Future.



MADRID - Inaugurazione della mostra 'Pablo Picasso e la smaterializzazione della scultura' per il cinquantesimo anniversario della sua morte, presso la Fondazione Mapfre (fino all'8 gennaio 2023).



SABATO 24 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare DOMENICA 25 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).