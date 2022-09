Scholz in missione in Arabia, Emirati e Qatar il 24 Dopo visita ministro econiomia a Doha contro crisi energetica

(ANSAmed) - BERLINO, 19 SET - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sarà il prossimo weekend in missione in tre Paesi del Golfo persico: sabato 24 il Bundeskanzler è atteso in Arabia Saudita, e domenica 25 negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar. Lo ha annunciato il portavoce, Steffen Hebestreit, alla conferenza stampa di governo in corsa a Berlino. Nei mesi scorsi anche il ministro dell'Economia e del Clima, Robert Habeck, ha fatto visita al Qatar per provare a stringere affari sul fronte energetico, alla luce della crisi del gas provocata dai tagli della Russia. (ANSAmed).