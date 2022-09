Kosovo: inviato Ue vede presidente Osmani a New York A margine dell'Assemblea Onu. Focus sulle prospettive di dialogo

(ANSAmed) - BELGRADO, 23 SET - Le prospettive del dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina sono state al centro di un colloquio che l'inviato speciale Ue, Miroslav Lajcak, ha avuto nelle ultime ore a New York con la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani.



L'incontro, riferiscono i media serbi, si è tenuto a margine dei lavori dell'Assemblea generale dell'Onu. Il dialogo si tiene dal 2011 con la mediazione dell'Unione europea. Negli ultimi mesi si sono intensificate le pressioni della comunità internazionale, a cominciare da Ue e Usa, per una soluzione definitiva della questione del Kosovo, alla luce anche del conflitto armato russo-ucraino e dei pericoli che da esso possa derivare ulteriore instabilità nella regione balcanica.



(ANSAmed).