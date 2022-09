Erdogan, 'i referendum creano problemi, ne parlo con Putin'

ISTANBUL - "I referendum causano problemi. Avrei preferito che non li avessero tenuti". lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un'intervista a Cnn Turk aggiungendo che oggi intende discutere di questo nei dettagli con il presidente russo. "Dovremmo risolvere questo problema attraverso la diplomazia", ha affermato Erdogan aggiungendo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole il sostegno di Ankara per "convincere" il presidente russo Vladimir Putin sulle regioni dove si è tenuto il voto contestato.



Ma intanto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavasoglu, in una conferenza stampa trasmessa dalla tv di Stato Trt, ha ribadito che Ankara "non riconosce il risultato di questi referendum. Non abbiamo mai riconosciuto l'annessione della Crimea e abbiamo chiarito che non riconosceremo il risultato di questi referendum", ha affermato il capo della diplomazia di Ankara.